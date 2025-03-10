شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى فى ذكرى انتصار العاشر من رمضان: يوم عظيم يذكرنا بصلابة الشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

فى ذكرى انتصار العاشر من رمضان المجيد، وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى تحية لكل من صنع هذا النصر العظيم، موجهًا التحية لشعب مصر الذي يواصل مسيرة البناء بعزم لا يلين، وشموخ يليق بأمةٍ عريقة، بدأ معها التاريخ ويستمر بها المستقبل.

وقال الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "في ذكرى انتصار العاشر من رمضان المجيد، نستلهم من بطولات قواتنا المسلحة روح العزيمة والتخطيط والإصرار على استرداد الحقوق والتمسك بها، لتضيف صفحة ناصعة البياض في سجلات تاريخنا الوطني".

وأكد الرئيس السيسى أن هذا اليوم العظيم يذكّرنا بمعناه العميق: متمثلا في صلابة الشعب المصرى وقدرته على صد العدوان ورد الحقوق إلى وطنه مهما كانت التحديات .

وأكد الرئيس السيسى التزام مصر بالسلام القائم على العدل، إيماناً بأن السلام هو المسار الذي يحقق الاستقرار والتنمية لجميع شعوب المنطقة.