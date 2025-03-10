شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق الشقق السكنية تؤدى لوقوع ضحايا لتجنبها اتبع التعليمات والان مع تفاصيل الخبر

تحذر الإدارة العامة الحماية المدنية، من خطورة الحرائق داخل الشقق السكنية والتي تؤدى الى وقوع ضحايا و مصابين نتيجة للأدخنة الكثيفة أو تفحم الشقق والتهام جميع محتوياتها ولكى يتم الوقاية منها وضعت الإدارة مجموعة من الأخطاء التى يقوم بها المواطنين ولكى يتم تجنبها أعرف الخطوات التالية :

- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

- افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

- عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.

- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.

- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.