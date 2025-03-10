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حرائق الشقق السكنية تؤدى لوقوع ضحايا لتجنبها اتبع التعليمات

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حرائق الشقق السكنية تؤدى لوقوع ضحايا لتجنبها اتبع التعليمات

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الرحمن سيد

الإثنين، 10 مارس 2025 06:00 م

تحذر الإدارة العامة الحماية المدنية، من خطورة الحرائق داخل الشقق السكنية والتي تؤدى الى وقوع ضحايا و مصابين نتيجة للأدخنة الكثيفة أو تفحم الشقق والتهام جميع محتوياتها ولكى يتم الوقاية منها وضعت الإدارة مجموعة من الأخطاء التى يقوم بها المواطنين ولكى يتم تجنبها أعرف الخطوات التالية :

- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

- افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

- عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.

- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.

- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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