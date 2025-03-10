شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ألعاب نارية خلال حملة على المحال فى حى جنوب الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

كلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رئيس حي جنوب الجيزة بسرعة الاستجابة الفورية للشكاوى الواردة على الصفحة الرسمية والعمل على حلها.

تضمنت الشكوى الأولى تضرر أحد المواطنين من وجود تجمعات قمامة بجوار معهد الغمري بمنطقة المنيب بحي جنوب الجيزة.

وعلى الفور، دفع حي جنوب الجيزة بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل، بالمعدات اللازمة لرفع تجمعات القمامة، مع المتابعة المستمرة لمنع تكرار المشكلة.

ونفّذ الحي حملة مكبرة على المحال والباعة الجائلين لضبط مخالفات بيع الألعاب النارية، لما تسببه من إزعاج مستمر بشارع المعهد الديني بمنطقة المنيب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين حفاظًا على سلامة المواطنين.

ووجّه محافظ الجيزة رئيس حي جنوب الجيزة بشن حملة مكبرة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، لرفع جميع التعديات على نهر الطريق بميدان الجيزة، وإزالة استاندات المحال من على أرصفة المشاة، لتيسير الحركة المرورية وسير المواطنين، وذلك استجابةً للشكوى المقدمة من سكان شارع سعد زغلول، الذين تضرروا من كثرة إشغالات الباعة والمحلات، إضافة إلى الانتظار العشوائي لسيارات السرفيس بالميدان.

وكلف المحافظ رئيس جهاز السرفيس بتكثيف الحملات على سائقي سيارات السرفيس غير الملتزمين بالانتظار داخل المواقف، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، لقيامهم بإعاقة الحركة المرورية.