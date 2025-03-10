شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يلتقى أهالى قرية الرهاوى لبحث مطالبهم والان مع تفاصيل الخبر

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة موسعة بمركز منشأة القناطر، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، باستمرار المرور الميدانى على كافة المشروعات التنموية والخدمية بنطاق المحافظة.

وتفقد نائب المحافظ، قرية الرهاوي التابعة للوحدة المحلية كفر حجازي، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها ومتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات.

وشدد على مواصلة رفع مستوى النظافة واستكمال أعمال تطهير الجزء المغطي والمكشوف من مصرف الرهاوي، موجهًا بسرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية الرهاوي.

والتقى النائب عددًا من الأهالي لمناقشة أهم المشاكل والاحتياجات الخاصة بنطاق القرى، كما تابع ميدانيًا أعمال الخطة الاستثمارية للتطوير والتوسعة.

وتفقد نائب المحافظ، أعمال الرصف بطريق بهرمس ذات الكوم بداية من قرية الجلاتمة حتى الكوبري العلوي بنكلا، وذلك لاستيعاب الحركة المرورية المتوقعة بذلك القطاع الحيوي.

وشدد على رفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحدد.

رافق نائب المحافظ محمد عبد الراضي رئيس مركز منشأة القناطر، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق، ومحمود سليمان مدير عام صرف شمال الجيزة، ومسؤلي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركات مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة والغاز والشركات المنفذة للأعمال.