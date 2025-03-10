شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب إعلام القاهرة يطلقون "Camping Zone" لتنظيم رحلات التخييم إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

في إطار الابتكار والإبداع الشبابي، أطلق مجموعة من طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة مشروع تخرجهم تحت عنوان "Camping Zone"، وهو تطبيق إلكتروني مخصص لحجز وتنظيم رحلات التخييم يعد التطبيق الأول من نوعه في مصر، حيث يوفر تجربة فريدة لمحبي المغامرات والطبيعة، من خلال تسهيل عملية البحث والحجز لأفضل مواقع التخييم.

أهداف المشروع

يهدف تطبيق "Camping Zone" إلى:

تسهيل عملية الحجز من خلال منصة رقمية سهلة الاستخدام.

ضمان الأمان والموثوقية عبر التعاون مع منظمي رحلات موثوقين.

دعم السياحة البيئية والترويج لمناطق التخييم الطبيعية في مصر.

إنشاء مجتمع تفاعلي لمشاركة التجارب والنصائح بين هواة التخييم.

التطلعات المستقبلية

يسعى الفريق إلى تطوير التطبيق ليشمل خدمات إضافية مثل:

إضافة تقنيات الواقع المعزز لاستعراض مواقع التخييم بشكل افتراضي قبل الحجز.

التوسع في السوق العربية ليشمل دولًا أخرى مهتمة بالسياحة البيئية.

ويمثل تطبيق "Camping Zone" خطوة مهمة نحو رقمنة قطاع السياحة في مصر، وهو مثال حي على قدرة الشباب على تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع.