شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة يستقبل رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة " كيت فوربس" رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر.

أكد الوزير عبد العاطى الحرص على مواصلة التعاون المثمر مع الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر ودعم مهمة الاتحاد باعتباره أكبر شبكة للمنظمات الإنسانية تجمع ما يزيد عن ١٩٠ جمعية وطنية فى أنحاء العالم.

واستعرض الجهود المصرية الحثيثة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزه بمراحله الثلاث، مشدداً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بدوره لإنهاء الكارثة الإنسانية داخل القطاع، مبرزاً جهود مصر فى إيصال المساعدات الإنسانية لغزة.

كما أشار وزير الخارجية إلى اعتماد القمة العربية للخطة المصرية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، حيث أكد على أهمية تضافر جهود كافة الجمعيات الوطنية التابعة للاتحاد الدولي لتنفيذ الخطة بما فى ذلك مرحلة التعافي المبكر.

استعرض الوزير عبد العاطى دور مصر فى تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية في مناطق متعددة وتحديداً فى غزة والسودان ولبنان وسوريا، مشيراً إلى إمكانية ان تصبح مصر مركز اقليمى لإدارة عمليات المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية، منوهاً إلى الجهود التي بذلتها مصر لاستقبال اعداد غفيرة من اللاجئين والمهاجرين وتقديم كافة الخدمات والتيسيرات لهم واندماجهم بالمجتمع المصرى.