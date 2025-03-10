شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: يوم الشهيد مناسبة وطنية لتخليد تضحيات الأبطال وتعزيز الوعى الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن "يوم الشهيد" يمثل مناسبة وطنية تجسد أسمى معاني التضحية والفداء، مشيرة إلى أهمية ترسيخ هذه القيم في وجدان الشباب، وتعزيز وعيهم بالدور البطولى الذي قام به شهداء الوطن عبر التاريخ.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز روح الانتماء لدى الطلاب، مشددًا على دور الجامعات والمعاهد في تنمية الوعي الوطني من خلال البرامج التثقيفية والمسارات الأكاديمية التي تسلط الضوء على تضحيات أبناء مصر في سبيل أمنها واستقرارها.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تحرص على التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لترسيخ المفاهيم الوطنية لدى الشباب، مؤكدًا أن تكامل الأدوار بين الوزارات والمؤسسات المختلفة يسهم في بناء جيل واعٍ بقيم التضحية والانتماء.

وأكدت الوزارة تقدير الدولة لتضحيات الشهداء، مشددة على أن مصر لن تنسى أبناءها الذين قدموا أرواحهم من أجل مستقبلها، وأن تضحياتهم ستظل نبراسًا ينير طريق الأجيال القادمة.