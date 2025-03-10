شكرا لقرائتكم خبر عن هندى يدخل موسوعة جينيس لإصابته بـ"متلازمة المستذئب".. وجهه مغطى بالشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق شاب هندي يبلغ من العمر 18 عامًا إنجازا تاريخيًا من خلال حصوله على الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس لأكثر وجه مغطى بالشعر، يعانى الرجل الهندى "لاليت باتيدار" من ماديا براديش بالهند من حالة نادرة تسمى "متلازمة المستذئب"، وهى حالة نادرة تسمى فرط الشعر أو "متلازمة المستذئب"، إذ يبلغ عدد شعر وجهه حوالي 202 شعرة لكل سنتيمتر مربع.

ووفقا لما ذكرته صحيفة Independent، إنه رغم نظرات زملائه في الفصل عندما كان طفلاً، قال المراهق من ولاية ماديا براديش الوسطى لموسوعة جينيس للأرقام القياسية إنه يحب تفرده ويشارك الآن لمحات من حياته اليومية على قناته على يوتيوب، سافر الشاب مؤخرًا إلى ميلانو لحضور معرض Lo Show dei Record ، حيث تم تأكيد رقمه القياسي رسميًا، أكثر من 95% من وجهه مغطى بالشعر.

وقالت موسوعة جينيس للأرقام القياسية على موقعها الإلكتروني: "لاليت هو واحد من حوالي 50 حالة موثقة تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء العالم منذ العصور الوسطى، مما يجعله واحدًا من بين مليار شخص".

وأوضح، إنه من النادر جدًا أن يعاملني الناس بشكل سيئ، معظم الناس طيبون معي، الأمر يعتمد على الشخص، لم يكن اليوم الأول من المدرسة جيدًا لأن الأطفال الآخرين كانوا خائفين مني، ولكن عندما تعرفوا عليّ، أدركوا أنني لست مختلفًا عنهم كثيرًا."

وبعد حصوله على اللقب، أكد: "أنا عاجز عن الكلام، لا أعرف ماذا أقول لأنني سعيد للغاية بالحصول على هذا التكريم"، في حين يحثه بعض الناس على إزالة شعر وجهه، فإنه يرد بثقة أنه يحب نفسه كما هو، "أنا أحب نفسي كما أنا، ولا أريد تغيير مظهري".