رئيس الوزراء يجتمع بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً لاستعراض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012