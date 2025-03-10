شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يجتمع بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختارالإثنين، 10 مارس 2025 03:14 م
التقي الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً لاستعراض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب.
وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي توليه الحكومة لملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال.
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