شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: معبر رفح استقبل 36 مصابًا فلسطينيًا لتلقى العلاج والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد عيد، موفد قناة "القاهرة الإخبارية"، من معبر رفح، أن المعبر من الجانب المصري يواصل استقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين لتلقي العلاج، في ظل استمرار إغلاق الاحتلال للمعابر الفلسطينية للأسبوع الثاني على التوالي، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأفاد عيد، خلال رسالة على الهواء له عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، بأن سيارات الإسعاف المصرية تعمل على نقل الجرحى والمصابين إلى المستشفيات المصرية، حيث يتم إجراء التدقيق والفحص اللازم لحالاتهم الصحية، إلى جانب فحص مرافقيهم، ليتم توزيعهم لاحقًا حسب حالتهم الصحية.

وأوضح أن بعض المرضى يتم تحويلهم إلى مستشفيات شمال سيناء، بينما تتجه الحالات الأكثر تعقيدًا، والتي تحتاج إلى رعاية طبية خاصة، إلى مستشفيات القاهرة الكبرى.

وأضاف "عيد" أن سلطات الاحتلال تواصل تعنّتها بمنع إدخال المساعدات الإنسانية، حيث يواصل معبر كرم أبوسالم الإغلاق لليوم الحادي عشر على التوالي، ما أدى إلى تفاقم معاناة الفلسطينيين الذين عانوا من الحرب المستمرة منذ 15 شهرًا.

وأشار إلى أن معبر رفح استقبل اليوم 36 مصابًا ومريضًا فلسطينيًا إلى جانب مرافقيهم، حيث بلغ إجمالي عدد المصابين الذين دخلوا مصر منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ نحو 1500 مصاب فلسطيني، متابعًا: "تم إدخال ما يقارب 9000 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، في إطار جهود الإغاثة المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وسط استمرار الأزمة الإنسانية الناتجة عن القيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع".