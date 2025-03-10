شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى تكرم عددًا من السيدات خلال احتفالية "المرأة المصرية".. بالصور والأسماء والان مع تفاصيل الخبر

كرّمت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عددًا من السيدات الملهمات، وذلك خلال احتفالية "المرأة المصرية أيقونة النجاح".

ونشرت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صور السيدات اللائي كرمتهن، وهن:" آية أحمد عبد الفتاح، هالة عزيز توما أنطون، مريم شريف أحمد الخولي، شيماء محمد فوزي، هند عمر محمود، فدا فيليب كامل، هبة الله حمدي، ياسمينا محمد عبد العزيز، حبيبة حسن على حسن، عبير محمد جداوي محمد، ناهد عبد الحميد المحلاوي، رحاب أحمد رضوان، نورة سمير توفيق، حنان أحمد السيد، كوثر مصطفى أحمد محمد، فاطمة محمد محروس قرني، سلوى عثمان محمد، عبير وائل صديق، سارة سمير السيد".

كانت السيدة انتصار السيسى، التقت مجموعة من السيدات المصريات الملهمات، اللاتي قدّمن نماذج مشرفة في مختلف المجالات.

وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "شرفت بلقاء مجموعة من السيدات المصريات الملهمات، اللاتي قدّمن نماذج مشرفة في مختلف المجالات. كل واحدة منهن تعكس قوة الإرادة والعطاء، وتجسد روح المرأة المصرية القادرة على تحقيق النجاح والتأثير".

وأضافت قرينة رئيس الجمهورية: "أؤمن بأن كل امرأة تحمل في داخلها طاقة عظيمة، وسأظل دائمًا داعمة لكل سيدة تسعى لتحقيق أحلامها وبناء مستقبل أكثر إشراقًا لوطننا".

يأتى ذلك بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة العالمى.











































































