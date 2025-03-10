شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية توقع اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبى لتعزيز الصحة في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، إنها وقعت مع بنك الاستثمار الأوروبى، اتفاقية بقيمة 10 ملايين يورو في منتدى البنك في لوكسمبورج، لتعزيز الصحة العامة في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك مكافحة ندرة الأدوية وخدمات المختبرات.

يدعم هذا الاتفاق ما يلي:

1.إعادة بناء المختبر المركزي للصحة العامة في البلاد - الذي سيعزز الكشف عن الأمراض المعدية ومنع تفشيها وضمان عمليات نقل الدم الآمنة.

2. توفير الأدوية الأساسية - دعم أكثر من 50,000 مريض يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

3. دعم الخبراء لمراكز الرعاية الصحية الأولية - استعادة الخدمات، بما في ذلك الصحة الإنجابية ومنع العنف القائم على نوع الجنس.

هذه المبادرة بتمويل من صندوق مبادرة المرونة الاقتصادية (ERI)، تعتبر خطوة حاسمة نحو الرعاية الصحية المرنة والشاملة في لبنان.

وعلى صعيد آخر، وبالنسبة للوضع في سوريا فالأسر النازحة تعاني عدم القدرة على الحصول على الرعاية الطبية التي تحتاجها بشدة، وتعمل منظمة الصحة العالمية على تقديم الرعاية الصحية الطارئة، والدعم الغذائي، وإجراءات الوقاية من الأمراض لمن هم في أمس الحاجة إليها.