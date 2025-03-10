شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 25 درجة والصغرى 16 والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الثلاثاء 11 مارس 2025 الموافق 11 رمضان، استمرار الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة، ليسود طقس دافئ نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على جنوب البلاد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

ويشهد غدا شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 14، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 28 درجة، والصغرى 13، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.