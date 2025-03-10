شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية تنجح فى إحباط تهريب كميات من المخدرات عبر سواحل البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال تأمين وحماية حدود الدولة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، واستمراراً لجهود القوات البحرية فى إحكام السيطرة الأمنية على كل السواحل البحرية المصرية، نجحت إحدى الوحدات البحرية بقاعدة البحر الأحمر فى التصدى لمحاولة تهريب كميات من المواد المخدرة بنطاق الأسطول الجنوبى .

تمكنت الوحدة البحرية أثناء القيام بأعمال التأمين بنطاق مسئوليتها بإكتشاف وضبط عدد (2) فلوكة تقوم بأعمال التهريب لكميات من المواد المخدرة تشمل عدد (34750) فرشا من مخدر الحشيش وعدد (365) لفافة من مخدر الهيدرو الجاف، وقد تم تسليم الأفراد والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .