شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. بدء حجز قطارات عيد الفطر المبارك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تفتح هيئة السكة الحديد، غدا الثلاثاء، باب حجز القطارات بمناسبة عيد الفطر المبارك، اعتبارا من الساعة 8 الثامنة صباحا، خلال عطلة عيد الفطر المبارك على خطوط الوجه القبلى وذلك على النحو التالى:

مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك:

- يتم الحجز الثلاثاء 11 مارس للسفر يوم الثلاثاء 25 مارس .

- يتم الحجز الأربعاء 12 مارس للسفر يوم الأربعاء 26 مارس .

- يتم الحجز الخميس 13 مارس للسفر يوم الخميس 27 مارس .

- يتم الحجز الجمعة 14 مارس للسفر يوم الجمعة 28 مارس .

- يتم الحجز السبت 15 مارس للسفر يوم السبت 29 مارس .

- يتم الحجز الأحد 16 مارس للسفر يوم الأحد 30 مارس .

وأكدت الهيئة أنه ياتى ذلك تسهيلا على المسافرين وخاصة خطوط الوجه القبلى ضمن خطة الهيئة لتشغيل قطارات إضافية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.