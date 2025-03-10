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غدا.. بدء حجز قطارات عيد الفطر المبارك.. اعرف التفاصيل

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غدا.. بدء حجز قطارات عيد الفطر المبارك.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الإثنين، 10 مارس 2025 02:00 م

تفتح هيئة السكة الحديد، غدا الثلاثاء، باب حجز القطارات بمناسبة عيد الفطر المبارك، اعتبارا من الساعة 8 الثامنة صباحا، خلال عطلة عيد الفطر المبارك على خطوط الوجه القبلى وذلك على النحو التالى:

 

مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك:

- يتم الحجز الثلاثاء 11 مارس للسفر يوم الثلاثاء 25 مارس .

- يتم الحجز الأربعاء 12 مارس للسفر يوم الأربعاء 26 مارس .

- يتم الحجز الخميس 13 مارس للسفر يوم الخميس 27 مارس .

- يتم الحجز الجمعة 14 مارس للسفر يوم الجمعة 28 مارس .

- يتم الحجز السبت 15 مارس للسفر يوم السبت 29 مارس .

- يتم الحجز الأحد 16 مارس للسفر يوم الأحد 30 مارس .

 

وأكدت الهيئة أنه ياتى ذلك تسهيلا على المسافرين وخاصة خطوط الوجه القبلى ضمن خطة الهيئة لتشغيل قطارات إضافية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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