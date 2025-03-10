شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال: نصر العاشر من رمضان درس فى عبقرية الحرب ووعى الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نائب رئيس اتحاد عمال مصر هشام فاروق المهيرى رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، أن رفعة الأوطان والعبور بها من اليأس إلى تحقيق رجاء شعوبها هو ما حققته مصر فى حرب العاشر من رمضان التى تجسدت فيها قوة تلاحم الشعب مع قواته المسلحة فى معركة لعب فيها الوعى بالمسؤولية دورا مهما فى حسم معركة مصر مع عدو متغطرس.

وأضاف فى تصريحات صحفية: ونحن إذ نقدم التهنئة إلى القائد الاعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان نتعهد عمال مصر عامة والخدمات الإدارية والاجتماعية خاصة بمواصلة إعلاء قيم التدريب والتثقيف باعتبارهما أحد محركات تشكيل وعى الجبهة الداخلية الذى بفضله كان أحد أهم أسباب انتصار العاشر من رمضان.

تابع: "المهيرى" موجها التحية لرجال القوات المسلحة بقيادة وزير الدفاع الفريق اول عبد المجيد صقر وبطولاتهم وتضحياتهم حيث القدوة فى البسالة والفداء من أجل استرداد العزة الوطنية وسجلوا بأداء عسكرى عبقرى ملحمة انتصار تاريخى كتبته سجلات فنون القتال عالميا.

وقال أن معركة العاشر من رمضان والتى شهدت تماسك مجتمعى غير مسبوق بين كل أطياف الشعب كان مردوده تحقيق نصر العاشر من رمضان العظيم مشددا انه فى ظل تلك الاحتفالات نسجل التقدير لبطولات شهداء مصر من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم الذكية دفاعًا عن تراب الوطن وحماية أمنه واستقراره والذود عن أراضيه.

واكد أن تضحيات أبطال مصر من الشهداء ستظل بطولاتهم نقاط مضيئة فى تاريخ الوطنية المصرية نتناقلها جيل بعد جيل كونها صارت نموذجًا فخيما يحتذى به الشعب فى ترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء والتضحية من أجل مصر الوطن.