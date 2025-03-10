شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الدولى للقاضيات.. المستشارة فريال قطب علامة مضيئة بمسيرة القضاء المصرى والان مع تفاصيل الخبر

يُعد اليوم الدولي للقاضيات فرصة لتكريم جهود النساء الرائدات في السلك القضائي، وتسليط الضوء عليهن، في هذا الإطار تبرز شخصية المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية كرمز للريادة والتميز، إذ شكّلت قيادتها علامة فارقة في مسيرة تمكين المرأة داخل المؤسسة القضائية، ورسخت حضورها في مواقع صنع القرار، لتؤكد أن الكفاءة والاجتهاد هما الأساس الحقيقي لتولي المناصب القيادية، في هذا التقرير نتعرف على المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

تخرجت المستشارة فريال قطب من كلية الحقوق جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف، حيث كانت من أوائل دفعتها، ثم التحقت بعد تخرجها للعمل بهيئة النيابة الإدارية عام 1971.

وتدرجت فريال قطب في المناصب القضائية بدءًا من وكيلة نيابة، وكانت أول سيدة تتولى منصب مدير للنيابة، ومن بين النيابات التي تولت إدارتها (نيابة التعليم، ونيابة الهيئات القسم الثالث، ونيابة المحليات، ونيابة القسم الرابع الصحة بالإسكندرية).

إلى جانب ذلك عملت بإدارة التفتيش لعدة سنوات متتالية، ومديرًا لفرع الدعوى التأديبية بالإسكندرية، إلى أن وصلت لمنصب مدير المكتب الفني لهيئة النيابة الإدارية بالإسكندرية، ونائب رئيس الهيئة وعضو المجلس الأعلى للهيئة حاليا.

المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية