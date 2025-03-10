شكرا لقرائتكم خبر عن المعهد القومي للتغذية: برنامج تعزيز الخبز البلدي يهدف لتحسين صحة المجتمع المصري والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة سحر خيري، عميد المعهد القومي للتغذية، إن البرنامج القومي لتعزيز الخبز البلدي التمويني للوقاية من الأنيميا يهدف إلى تحسين صحة المجتمع المصري، مؤكدة أن فقر الدم والأنيميا من التحديات الصحية الخطيرة التي تواجه المجتمعات ومنها المجتمع المصري، ويأتي البرنامج تماشيا مع رؤية مصر 2030.

وأضافت الدكتور سحر خيري، خلال فعاليات مؤتمر وزارة التموين المنعقد اليوم لإطلاق "البرنامج القومي لتعزيز الخبز البلدي التمويني للوقاية من أنيميا نقص الحديد"، ، أن إضافة الحديد وحمض الفوليك في الخبز التمويني خطوة فعالة للوقاية من الأنيميا والحد منها، مشيرة إلى أن هذه خطوة جوهرية لجهود الدولة، فالخبز البلدي من أكثر الأغذية استهلاكًا، في المجتمع المصري للفئات الأكثر احتياجا، ويأتي هذا نتاج ثمرة تعاون بناء بين وزارة الصحة والتموين وبرنامج الأغذية العالمي.

ويأتي البرنامج على تعزيز الدقيق المُستخدم في صناعة الخبز البلدي بإضافة الحديد وحمض الفوليك للوقاية من انتشار أنيميا نقص الحديد، كما سيتم توفير الخبز المدعم المغزز بالمغذيات في 13 محافظة التي بها أعلى معدلات إنيميا، إذ تعتبر أنيميا نقص الحديد هي أكثر أنواع الانيميا انتشارا في مصر بسبب سوء التغذية، ويأتي المؤتمر بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.