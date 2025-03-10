شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف حقيقة هامة بشأن الأطعمة المقلية والحلويات والان مع تفاصيل الخبر

نصحت وزارة الصحة والسكان بضرورة تجنب الأطعمة المقلية والحلويات والمخلالات فى وجبة السحور، وذلك لتجنب العطش والجفاف خلال ساعات الصيام.

وكان نصح المعهد القومى للتغذية بتجنب تناول الشاي والقهوة بعد وجبات السحور لأنهما من مدرات البول، وبالتالي سيفقد الجسم جزءا كبيرا من المياة وسيؤدى ذلك إلى شعور سريع بالعطش في فترات مبكرة من النهار.

وكشف المعهد القومى للتغذية عن أضرار الإفراط في المقليات والوجبات الدسمة حيث أن الدهون الموجودة في الأطعمة المقلية تعمل على زيادة الوزن بسبب تأثيرها على الهرمونات التي تضبط الشهية وتخزن الدهون خصوصا في منطقة البطن، كما أن الإصابة بالسمنة ترتبط بالعديد من المضاعفات الصحية المختلفة والتي أهمها ارتفاع ضغط الدم والإصابة بمرض السكرى من النوع الثانى.

وأشار إلى أن الإكثار من تناول السكريات في رمضان تمثل زيادة مخاطر ارتفاع معدلات الكوليسترول، بجانب ارتفاع مستوى السكر في الدم، وزيادة فرص الإصابة بالعديد من الأمراض التي تبدأ بزيادة الوزن وتنتهي بزيادة فرص الإصابة بداء السكري النوع الثاني.