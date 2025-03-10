شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم الدولى للقاضيات.. المستشارة هند طنطاوى أول رئيسة للنيابة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

يُعد اليوم الدولي للقاضيات فرصة سائحة لتكريم جهود النساء الرائدات في السلك القضائي، وتسليط الضوء عليهن، في هذا الإطار تبرز شخصية أول سيدة تتولى رئاسة هيئة النيابة الإدارية في مصر كرمز للريادة والتميز، إذ شكّلت قيادتها علامة فارقة في مسيرة تمكين المرأة داخل المؤسسة القضائية، ورسخت حضورها في مواقع صنع القرار، لتؤكد أن الكفاءة والاجتهاد هما الأساس الحقيقي لتولي المناصب القيادية، في هذا التقرير نتعرف على المستشارة هند طنطاوى أول رئيس لهيئة النيابة الإدارية.

المستشارة هند عبد الحليم محمد طنطاوي من مواليد 31 مارس 1936، ترتيبها بين رؤساء هيئة النيابة الإدارية الذين تعاقبوا عليها الثالث عشر، لكنها في نفس الوقت هي أول رئيس سيدة يتولى منصب رئيس النيابة الإدارية في تاريخها منذ نشأتها في عام 1954، حيث تولت المنصب في الفترة ما بين 10 سبتمبر 1998 حتى 30 يونيو 2000.

حصلت المستشارة هند طنطاوي، على ليسانس حقوق عام 1957، ثم أثقلت دراستها القانونية بعدد من الدراسات، حيث حصلت على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام عام 1972، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية عام 1973.

تم تعين المستشارة هند طنطاوى رئيس الهيئة بموجب القرار الجمهوري رقم (296) الصادر في 9 سبتمبر 1998، وذلك بعد أن تدرجت وتولت عددًا من المناصب داخل هيئة النيابة الإدارية بدءًا من مساعد نيابة إدارية اعتباراً من 23 نوفمبر 1958، حتى بلوغها سن المعاش وهى على رأس تلك الهيئة القضائية العريقة.



المستشارة هند عبد الحليم محمد طنطاوي