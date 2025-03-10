شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة تكشف حقيقة فيديو متداول لفندق عائم بالأقصر يلقى مخلفات بالنيل والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة البيئة ردا على مقطع مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الفنادق العائمة بالأقصر وهى تقوم بـ إلقاء المخلفات بنهر النيل، أن هذا الفيديو تم تداوله بتاريخ 5/12/2022، والذى تضمن قيام بعض العاملين بالفندق العائن بإلقاء المخلفات الصلبة البلدية بنهر النيل.

وأكدت وزارة البيئة، أن هذه الواقعة حدثت منذ عامين، وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قد وجهت على الفور بضرورة تحديد هذا الفندق ومعرفة موقعه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود وزارة البيئة لحماية نهر النيل من التلوث وفقا لقانون البيئة رقم 4 لسنه 1994 وتعديلاته، وقانون تنظيم وإدارة المخلفات وعلى الفور تحركت لجنتين من جهاز شئون البيئة بفرعى أسوان والأقصر.

وقامت اللجنة الاولى بفرع اسوان بالعمل لمدة ثلاث ايام حتى تم العثور على المركب بالتحرك الى محافظة الاقصر ، وقامت اللجنة الثانية من جهاز شئون البيئة بفرع الاقصر بحمله مكبرة بالتعاون من شرطه البيئة والمسطحات المائية، وقد افاد قبطان المركب ان الحادثة وقعت فى نطاق محافظة اسوان وهى فى طريقها الى مدينه الاقصر وتم عمل تفتيش كامل عليها ، وتم تحرير محضر جنح الاقصر رقم 23176لسنه 2022 وفقا للماده71 من قانون المخلفات 202 لسنه 2020.

وأكدت وزارة البيئة استمرار جهودها في حماية نهر النيل من التلوث، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية، وتطبيق القوانين البيئية بحزم، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان التزام المنشآت بالمعايير البيئية. كما تواصل الوزارة جهود التوعية لرفع الوعي البيئي لدى المواطنين والعاملين في القطاعات المختلفة، إيمانًا بأن الحفاظ على نهر النيل مسؤولية وطنية مشتركة، تضمن استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.