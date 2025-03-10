شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البترول: ذكرى انتصارات العاشر من رمضان علامة فارقة في تاريخ الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، اليوم، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والفريق عبد المجيد صقر، وزير الدفاع، والفريق أحمد فتحى خليفة، رئيس الأركان، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، التي تعد علامة فارقة في تاريخ الوطن، وتجسد عظمة وبسالة القوات المسلحة المصرية، رمز الوطنية والفداء، والتي سطرت خلال هذه الملحمة أعظم البطولات والتضحيات في سبيل استعادة الأرض والكرامة.

وأشاد رئيس نقابة البترول، بالدور التاريخي الذي قامت به العسكرية المصرية، التي أثبتت عبر العصور أنها الدرع الواقي للوطن، والقوة الحامية لأمنه واستقراره، مشيرًا إلى أن انتصار العاشر من رمضان كان شاهدًا على عقيدة الجيش المصري الراسخة، وإيمانه بقدسية الأرض، وقدرته على تحقيق المستحيل بإرادة لا تلين وعزيمة لا تعرف التراجع.



وأكد عباس صابر، أن هذه الذكرى المجيدة تظل مصدر إلهام للأجيال القادمة، وترسخ قيم التضحية والانتماء، كما أن نقابة البترول، وجميع العاملين بقطاع البترول، يستلهمون من روح هذا الانتصار الإصرار على العمل الجاد، والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة والتقدم في مختلف المجالات.

واختتم رئيس نقابة البترول، تحية واجبة لشهداء مصر في ذكرى العاشر من رمضان، وتحية للقيادة السياسية التي تحافظ على الوطن واستقلاله وقوته، وتخوض بصبر وعزيمة من أجل رفع رايته، وتحية لأبطال مصر البواسل الذي سطروا لحظة من أوع لحظات النصر في العالم ورفع راية الوطن لأبد الآبدين.. داعيًا الله أن يحفظ مصر، قيادةً وجيشًا وشعبًا، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار، ويحقق لها مزيدًا من التقدم والرخاء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



