شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الدولى للقاضيات.. تعرف على المستشارة ليلى جعفر رئيس النيابة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

يُعد اليوم الدولي للقاضيات فرصة سانحة لتكريم جهود النساء الرائدات في السلك القضائي، وتسليط الضوء عليهن، في هذا الإطار تبرز شخصية المستشارة ليلى جعفر رئيس هيئة النيابة الإدارية كرمز للريادة والتميز، إذ شكّلت قيادتها علامة فارقة في مسيرة تمكين المرأة داخل المؤسسة القضائية، ورسخت حضورها في مواقع صنع القرار، لتؤكد أن الكفاءة والاجتهاد هما الأساس الحقيقي لتولي المناصب القيادية، في هذا التقرير نتعرف على المستشارة ليلى جعفر رئيس هيئة النيابة الإدارية.

تعتبر المستشارة ليلى عبد العظيم جعفر هي الرئيس الرابع عشر لهيئة النيابة الإدارية، وثانى سيدة تتولى هذا المنصب، حيث تولت رئاسة الهيئة بالقرار الجمهوري رقم (323)، وذلك لمدة سنة واحدة خلال الفترة ما بين 12 يوليو 2000 وحتى 3 يونيو 2001.

بدأت حياتها العملية 1 يناير 1961 بتولي منصب مساعد نيابة إدارية، وانتهت في 3 يونيو 2001 كثاني سيدة على التوالي تتولى منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

تجمد تولى النساء لرئاسة هيئة النيابة الإدارية منذ ذلك الوقت، حتى عادت مرة آخري لتولى هذا المنصب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى تعاقبت في عهده 3 سيدات على التوالي لتولى منصب الرئيس.



قرار تعيين المستشارة ليلى جعفر