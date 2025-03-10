شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: رغيف الخبز المدعم ركيزة أساسية فى النظام الغذائي المصرى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المؤتمر القومي لتعزيز الخبز البلدي التمويني للوقاية من أنيميا نقص الحديد، يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز الأمن الغذائي، من خلال تدعيم رغيف الخبز البلدي المدعم بعنصر الحديد وحمض الفوليك، وذلك لضمان حصول المواطنين على غذاء متوازن يعزز الصحة العامة وفقا لأحدث المعايير والتوصيات العلمية، لاسيما أن رغيف الخبز البلدي المدعم يعتبر ركيزة أساسية في النظام الغذائي المصري.

وأضاف الدكتور شريف فاروق، خلال فعاليات مؤتمر وزارة التموين المنعقد اليوم لإطلاق "البرنامج القومي لتعزيز الخبز البلدي التمويني للوقاية من أنيميا نقص الحديد"، أن البرنامج يهدف إلى تحسين جودة الغذاء والحد من المشكلات الصحية المرتبطة بنقص العناصر الغذائيه الأساسية وبالتحديد الأنيميا نقص الحديد.

وأشار وزير التموين إلى أن الوزارة حرصت بالتنسيق مع شركائها الدوليين والمحليين على تطوير هذا البرنامج استنادًا إلى رؤية علمية متكاملة، تشمل تحسين عمليات الإنتاج وتطبيق نظم رقابية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لضمان الجودة والكفاءة.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن هذا البرنامج يمثل خطوه متقدمة ضمن الجهود تطوير منظومة الغذاء، تضع النظام الغذائي والصحة العامة ضمن أولويتها، وذلك بما يتماشي مع رؤية مصر 2030.

يذكر أن البرنامج يقوم على تعزيز الدقيق المُستخدم في صناعة الخبز البلدي بإضافة الحديد وحمض الفوليك للوقاية من انتشار أنيميا نقص الحديد، كما سيتم توفير الخبز المدعم المغزز بالمغذيات في 13 محافظة التي بها أعلى معدلات إنيميا، إذ تعتبر أنيميا نقص الحديد هي أكثر أنواع الانيميا انتشارا في مصر بسبب سوء التغذية، وجاء المؤتمر بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.