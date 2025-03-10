شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 32 سفينة بميناء دمياط واستقبال 37584 طن بضائع عامة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 18 سفينة، فيما غادر 14 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26855 طنا تشمل : 6553 طن يوريا و 5328 طن كلينكر و 2855 طن اسمنت معبأ و 1145 طن علف بنجر و 137 طن بصل و 10837 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37584 طن تشمل : 9200 طن ذرة و 15256 طن قمح و 483 طن خشب زان و 1799 طن حديد و 10846 طن خردة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 536 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 845 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4158 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 137858 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 95774 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4890 حركة.