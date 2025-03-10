شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: توقف قطارات "بشتيل / المناشي / إيتاي البارود" والعكس بالكوم الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وقوف كافة قطارات خط (بشتيل / المناشي / إيتاي البارود) والعكس بمحطة الكوم الأحمر للتكامل مع الخط الثالث لمترو الأنفاق من خلال محطة محور روض الفرج والتي لم تكن لها مقرر وقوف بالمحطة.

وأوضحت الهيئة أن القطارات المقرر لها الوقوف فى محطة الكوم الأحمر هي :

قطارات (663 – 685- 687 - 693 - 666- 674 - 678 - 692 ) وذلك إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 12/3/2025، ويترتب علي ذلك تعديل مواعيد قطارات أرقام ( 682-677-669) طبقاً للجداول المرفقة وباقي القطارات تسير طبقا لجداولها الحالية.

وأكدت الهيئة أن ذلك يأتى تنفيذا لخطة وزارة النقل في التكامل والتبادل بين وسائل النقل المختلفة وتنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة .

يذكر أن محطة مترو محور روض الفرج هى المحطة النهائية للخط الثالث للمترو فى التفريعة المتجهه للطريق الدائرى للقادم من عدلى منصور، وتقع المحطة بالقرب من محطة قطارات الكوم الأحمر التابعة للسكة الحديد.



جداول القطارات بعد اضافة محطة الكوم الاحمر (1)



جداول القطارات بعد اضافة محطة الكوم الاحمر (2)



جداول القطارات بعد اضافة محطة الكوم الاحمر (3)



جداول القطارات بعد اضافة محطة الكوم الاحمر (4)



جداول القطارات بعد اضافة محطة الكوم الاحمر (8)



جداول القطارات بعد اضافة محطة الكوم الاحمر (9)



جداول القطارات بعد اضافة محطة الكوم الاحمر (10)