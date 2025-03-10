شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملايين أسرة تستفيد.. دعم إضافى للأسر على بطاقات التموين فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

تصدر الدعم الإضافي لـ بطاقات التموين، محركات البحث المختلفة، خاصة بعد إعلان الحكومة صرف دعم إضافي لـ10 ملايين أسرة من الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية خلال الفترة من 10 إلى 15 رمضان 2025.

وتضمن القرار صرف دعم إضافي لـ10 ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، وذلك بإقرار زيادة 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و250 جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة بتنفيذ حزمة برامج اجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

واستمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية للمواطنين، نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين في نشر معارض أهلا رمضان 2025 وأسواق اليوم الواحد على مستوى محافظات الجمهورية.

وافتتحت الوزارة، أكثر من 350 فرعًا لـ أهلًا رمضان في كافة المحافظات، توفر فيها جميع المنتجات الأساسية من الزيت، والسكر، والأرز، واللحوم الطازجة، والدواجن، والخضراوات والفاكهة، وكذلك المنتجات غير الغذائية مثل المنظفات، وذلك بجودة عالية وبتخفيضات تصل 30%.