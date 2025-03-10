شكرا لقرائتكم خبر عن المعهد القومى للتغذية يوجه نصائح مهمة لمرضى الكلى فى رمضان.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالإثنين، 10 مارس 2025 12:09 م
وجه المعهد القومى للتغذية سلسلة من النصائح الهامة لمرضى الكلى فى رمضان وذلك لصيام صحى وتضمنت :
1- متابعة يومية للوزن والضغط وكمية البول ووظائف الكلى
2- ينصح بتجنب الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الفاكهه المجففة والمكسرات والعرقسوس والموز
3- يفضل تناول الأطعمة الغنية بالفسفور مثل الاسماك ومنتجات الألبان
4- يفضل تناول كميات مناسبة من السوائل خلال الفطار طبقا لحالة المريض
5 - تجنب الأطعمة الغنية بالصديوم مثل المخلالات
6- تجنب مدرات البول من المشروبات التى تحتوى على الكافيين
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