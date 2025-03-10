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المعهد القومى للتغذية يوجه نصائح مهمة لمرضى الكلى فى رمضان.. تفاصيل

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المعهد القومى للتغذية يوجه نصائح مهمة لمرضى الكلى فى رمضان.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 10 مارس 2025 12:09 م

وجه المعهد القومى للتغذية سلسلة من النصائح الهامة لمرضى الكلى فى رمضان وذلك لصيام صحى وتضمنت :

1- متابعة يومية للوزن والضغط وكمية البول ووظائف الكلى 

2- ينصح بتجنب الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الفاكهه المجففة والمكسرات والعرقسوس والموز

3- يفضل تناول الأطعمة الغنية بالفسفور مثل الاسماك ومنتجات الألبان 

4- يفضل تناول كميات مناسبة من السوائل خلال الفطار طبقا لحالة المريض 

5 - تجنب الأطعمة الغنية بالصديوم مثل المخلالات

6- تجنب مدرات البول من المشروبات التى تحتوى على الكافيين 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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