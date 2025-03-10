شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إجازة شم النسيم 2025.. وتفاصيل العطلات الرسمية خلال العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمود راغبالإثنين، 10 مارس 2025 11:30 ص
يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد إجازة شم النسيم 2025 ، ووفقا للحسابات الفلكية تكون إجازة شم النسيم يوم الإثنين 21 إبريل اجازة شم النسيم .
وفيما يلى قائمة بـ الاجازات الرسمية في مصر 2025:
الإجازات الرسمية في مصر 2025:
30 مارس الأحد عيد الفطر المبارك
31 مارس الإثنين أجازة عيد الفطر المبارك
21 أبريل الإثنين عيد شم النسيم
25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء
1 مايو الخميس عيد العمال
5 يونيو الخميس إجازة يوم وقفة عرفات
6 يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك
7 يونيو السبت إجازة عيد الأضحى المبارك
26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية
30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو
23 يوليو الأربعاء عيد الثورة
4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف
6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز