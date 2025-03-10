شكرا لقرائتكم خبر عن موعد صرف زيادة 25% للمستفيدين من تكافل وكرامة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة مساعدات تكافل وكرامة بنسبة 25% بداية من شهر أبريل المقبل بشكل دائم ضمن حزمة برامج الحماية الاجتماعية.

كما سيتم صرف مساعدات إضافية للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة " بقيمة 300 جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان 2025 لكل أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة " بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه بجانب قيمة الدعم المخصص للمستفيدين شهريا.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس الأحد، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ما وصل إليه برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة".

وأشارت إلى أن البرنامج بدأ عام 2014 بعدد 1.7 مليون أسرة مستفيدة وبتكلفة قدرها 3.5 مليار جنيه، وشهد تطورًا كبيرًا خلال تلك السنوات بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأسر الأولي بالرعاية ووصل الإنفاق الفعلي على البرنامج خلال العام المالي 2024/2023 لمبلغ 35 مليار، وتخطى الـ 40 مليار خلال العام المالي الحالي 2024/2025، بينما من المتوقع أن يصل لحوالي 53 مليار خلال العام المالي القادم ويصل عدد المستفيدين من البرنامج حوالي 4.7 أسرة مستفيدة بعد مرور 10 سنوات.

وأكدت أن الأرقام قابلة للزيادة والنقص بشكل مستمر لأن البرنامج في حد ذاته يتميز بالمرونة، وهناك أسر يتم ضمها للبرنامج وأخري تخرج منه حسب انطباق الشروط عليها من عدمه، موضحة أن برنامج "تكافل وكرامة" تم تقييمه كأحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي وأن الوزارة ستحتفل خلال شهر مايو المقبل بمرور عشر سنوات علي إطلاق البرنامج.