شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل فى إحدى الدول الخليجية براتب 41 ألف جنيه.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة العمل عن توفير 38 فرصة عمل لكوادر مصرية في مجال التدريس للجنسين ، وسائقين، ومسجلي شؤون ،وكول سنتر ، للعمل في إحدى المعاهد التعليمية بالدول الخليجية،براتب شهري يعادل41 ألف جنيه مصرى، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب المصري بالخارج ، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،والإدراة العامة للتشغيل .



وأوضحت أن عدد الفرص المطلوبة، هي:

- 9 مدرسين رياضيات.

- 3 مدرسين فيزياء.

- 3 مدرسين كيمياء.

- 3 مدرسين علوم.

- 4 مدرسين لغة إنجليزية.

- 4 مدرسين لغة عربية.

- 4 سائقين.

- 4 مسجل شؤون.

- 4 كول سنتر .



ودعت الوزارة الشباب الذين تتوفر فيهم الشروط تقديم السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي : [email protected] ، علما بأن الشروط و مميزات هذه الفرص الجديدة، هى:

- السن من 25 الى 40 سنة.

- المؤهل العلمي بكالوريوس بتقدير جيد فيما فوق.

- الخبرة العلمية 4 سنوات.

- اجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

- مدة التعاقد 3 سنوات.

- فترة اختبار 3 أشهر .

- ضمان صحي.

- توفير سكن ومواصلات.

- شهر كل عام إجازة سنوية.

وتستقبل وزارة العمل السيرة الذاتية من المتقدمين لمدة 5 أيامتنتهى فى 13-3-2025، وسيتم التواصل مع المرشحين لإجراء الاختبارات لهم تمهيدا لسفرهم.



