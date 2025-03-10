شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل فى إحدى الدول الخليجية براتب 41 ألف جنيه.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ آية دعبسالإثنين، 10 مارس 2025 10:44 ص
أعلنت وزارة العمل عن توفير 38 فرصة عمل لكوادر مصرية في مجال التدريس للجنسين ، وسائقين، ومسجلي شؤون ،وكول سنتر ، للعمل في إحدى المعاهد التعليمية بالدول الخليجية،براتب شهري يعادل41 ألف جنيه مصرى، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب المصري بالخارج ، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،والإدراة العامة للتشغيل .
وأوضحت أن عدد الفرص المطلوبة، هي:
- 9 مدرسين رياضيات.
- 3 مدرسين فيزياء.
- 3 مدرسين كيمياء.
- 3 مدرسين علوم.
- 4 مدرسين لغة إنجليزية.
- 4 مدرسين لغة عربية.
- 4 سائقين.
- 4 مسجل شؤون.
- 4 كول سنتر .
ودعت الوزارة الشباب الذين تتوفر فيهم الشروط تقديم السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي : [email protected] ، علما بأن الشروط و مميزات هذه الفرص الجديدة، هى:
- السن من 25 الى 40 سنة.
- المؤهل العلمي بكالوريوس بتقدير جيد فيما فوق.
- الخبرة العلمية 4 سنوات.
- اجادة اللغتين العربية والإنجليزية.
- مدة التعاقد 3 سنوات.
- فترة اختبار 3 أشهر .
- ضمان صحي.
- توفير سكن ومواصلات.
- شهر كل عام إجازة سنوية.
وتستقبل وزارة العمل السيرة الذاتية من المتقدمين لمدة 5 أيامتنتهى فى 13-3-2025، وسيتم التواصل مع المرشحين لإجراء الاختبارات لهم تمهيدا لسفرهم.
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