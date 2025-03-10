شكرا لقرائتكم خبر عن وفد صندوق مكافحة الإدمان يصل مقر الأمم المتحدة بفيينا والان مع تفاصيل الخبر





وصل وفد صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى إلى مقر الامم المتحدة فى مدينة فيينا بدولة النمسا حيث يترأس الوفد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى استعدادا للمشاركة في اجتماعات الدورة 68 الشق رفيع المستوى للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة بمقر مكتب الأمم المتحدة ومن المقرر أن تفتتح الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات بفيينا فعاليات الدورة 68 لاجتماعات لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة بمشاركة ممثلي غالبية دول العالم والكاتب الصحفى مدحت وهبة مدير تحرير الخليج 365 .

يذكر أنه على مدار السنوات الماضية حقق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نجاحا كبيرا في ملف مراكز علاج وتأهيل مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية وكذلك البرامج الوقائية ، حتى أصبحت تجربة مصر من التجارب الرائدة على مستوى الإقليمي، وبدأت العديد من الدول تطلب مساعدة الصندوق في إعداد الخطط والاستراتيجيات لخفض الطلب على المخدرات على غرار التجربة المصرية، وعلى مدار الفترة الماضية زار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي العديد من الوفود من دول الإمارات والسعودية والعراق والسودان وسلطنة عمان وغيرها من الدول للاطلاع على تجربة الصندوق انشاء مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وبرامج الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للمتعافين من الإدمان في اطار تقديم خدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة وإعادة دمج المتعافين في المجتمع مره أخرى ، وكذلك في الوقاية المبكرة وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.