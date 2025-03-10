شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يتفقد مدارس الفيوم لمتابعة انتظام الدراسة واختبارات الشهر والان مع تفاصيل الخبر

الإثنين، 10 مارس 2025 10:19 ص

يجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جولة تفقدية مفاجئة بعدد من المدارس بمحافظة الفيوم لمتابعة انتظام اليوم الدراسي واختبارات الشهر.

وحددت المديريات والإدارات التعليمية تعليمات عقد امتحان شهر مارس لـ صفوف النقل كالتالى:

- الالتزام بالقرار الوزارى رقم 136 لسنة 2024 ويتم اجراء الامتحان في أجزاء المنهج المقرر الذي تم تدريسه خلال شهر فبراير 2025

- تم وضع الامتحان بمعرفة موجه أول المادة مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية لجميع المدارس الرسمي - الرسمي لغات - الخاص.

- وضع الموجه أول المادة ثلاثة نماذج امتحانية تسلم للادارة التعليمية لتوزيعها على المدارس بحيث يكون بكل مدرسة ثلاثة نماذج للمادة داخل الفصل الواحد.

- تصوير الامتحانات مسئولية الادارة التعليمية.

- يتم تقييم الصفين الأول والثانى الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الحصة الدراسية ويتم الاحتفاظ بكل الأوراق الامتحانية وتجميعها داخل الكنترول المدرسى.



