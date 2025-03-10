شكرا لقرائتكم خبر عن أكسيوس: مقاتلات أمريكية تعترض طائرة فوق منتجع ترامب فى فلوريدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موقع أكسيوس عن قيادة الدفاع الجوى لأمريكا الشمالية مقاتلات أمريكية اعترضت طائرة فوق منتجع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في فلوريدا.

وقالت قيادة الدفاع الجوى لأمريكا الشمالية إن مقاتلات أمريكية اعترضت طائرة حلقت فوق منتجع مارا لاجو الذى يملكه الرئيس ترامب فى فلوريدا فى انتهاك لقيود مؤقتة على الطيران يوم الأحد.

وذكر "أكسيوس" أنها المرة الثانية خلال 48 ساعة التى تستجيب فيها طائرات إف-16 لانتهاكات جوية كهذه فوق بالم بيتش بولاية فلوريدا، وفقا لبيان صادر عن قيادة الدفاع الجوى لأمريكا الشمالية.

ووقع الحادث يوم الأحد أثناء تواجد ترامب فى ملعب الولف الخاص به فى ويست بالم بيتش.

وأوضح موقع "أكسيوس" نقلا عن قيادة الدفاع الجوى لأمريكا الشمالية، أن الطائرات النفاثة أطلقت قنابل ضوئية ربما كانت مرئية للجمهور أثناء عملية الاعتراض لجذب انتباه أو التواصل مع طيار الطائرة المدنية.

وأضافت قيادة الدفاع الجوى أن "الصواريخ تحترق بسرعة وبشكل كامل، ولا تشكل أى خطر على الأشخاص على الأرض".

وفى الثانى من مارس اعترضت 3 طائرات مدنية اخترقت المجال الجوى المحظور قرب مارا لاجو.

ووفق قيادة الدفاع الجوى لأمريكا الشمالية قامت قيادة الدفاع الجوى بأكثر من 20 عملية اعتراض فى بالم بيتش بولاية فلوريدا منذ تنصيب ترامب رئيسا فى 20 يناير.

هذا وصرح الجنرال جريجورى جيلوت قائد قيادة الدفاع الجوى لأمريكا الشمالية والقيادة الشمالية للولايات المتحدة: "إن الالتزام بإجراءات المنطقة المحظورة أمر ضرورى لضمان سلامة الرحلات الجوية والأمن القومى وأمن الرئيس"، مشددا على أن الإجراءات ليست اختيارية.

وبين الجنرال أن العدد المفرط من انتهاكات قواعد الطيران الأخيرة يشير إلى أن العديد من الطيارين المدنيين لا يقرأون إشعار الطيارين أو NOTAMs، قبل كل رحلة كما هو مطلوب من قبل إدارة الطيران الفيدرالية، وقد أدى ذلك إلى استجابات متعددة من قبل طائرات NORAD المقاتلة لتوجيه الطائرات المخالفة للخروج من قواعد الطيران.