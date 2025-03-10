شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث تصوير جوى لمشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل عن أحدث تصوير جوي لمشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض ، موضحة أن المشروع يشمل إنشاء محطة حاويات عالمية بأحدث التكنولوجيا مع أكبر خط ملاحي في العالم علي رصيف بطول 1200م،(من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680م) وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريباً، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا سيكون الجزء الأكبر منها حاويات ترانزيت لكي يصبح ميناء الدخيلة من أهم الموانئ في حوض المتوسط لذلك النوع من التجارة الدولية.

وأوضح الوزارة أنه يوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وسيخدم الرصيف السفن العملاقة بطول 400 متر وحتي ٢٤ الف حاوية.

وشددت على أنه قد تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون -MSC وذلك في اطار تنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الإسكندرية اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

مشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض

مشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض