شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الجود عضو التحالف الوطني تنظم مأدبة إفطار بجامع عمرو بن العاص والان مع تفاصيل الخبر

نظمت مؤسسة الجود الخيرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مأدبة إفطار جماعية بمسجد عمرو بن العاص، بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

وتأتي هذه المأدبة ضمن مبادرات المؤسسة لتعزيز روح التكافل الاجتماعي في الشهر الكريم، حيث تم توفير وجبات إفطار لعدد كبير من المواطنين، في خطوة تهدف إلى نشر قيم التعاون والمساعدة في المجتمع.

مثل هذه المبادرات تهدف إلى تحقيق التواصل المجتمعي ودعم الأسر الأولى بالرعاية، ومؤسسات التحالف الوطني تسعى دائمًا إلى تقديم خدماتها الإنسانية بشكل مستدام على مدار العام.

جهود مؤسسة الجود الخيرية

مأدبة إفطار جماعية بمسجد عمرو بن العاص

إفطار جماعية بمسجد عمرو بن العاص