شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء النماذج المشرفة المكرمين من السيدة انتصار السيسى باحتفالية يوم المرأة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسماء من النماذج المشرفة والملهمات من السيدات المصريات الذين كرمتهم السيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى احتفالية يوم المرأة المصرية.

والمكرمين هم :"الدكتورة حبيبة حسن على، رئيسة اللجنة الوطنية لعلوم التغذية فى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والمهندسة هبة الله حمدى، خبيرة فى مجال الأمن السيبرانى، والسيدة عبير وائل صديق الرئيسة التنفيذية للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة، اللاعبة سارة سمير السيد، صاحبة فضية أولمبياد باريس 2024 فى رفع الأثقال".

واللاعبة فاطمة محمد محروس، بطلة رفع الأثقال، الدكتورة ناهد عبد الحميد أستاذ بقسم التصميم وهندسة الإنتاج، الشاعرة كوثر مصطفى، شاعرة غنائية وكاتبة أغانى مصرية بارزة، وحنان أحمد السيد، رئيس إحدى جمعيات المكفوفين بالإسكندرية، هالة عزيز توما مدير مدرسة كلية رمسيس الجديدة، ياسمينة محمد عبد العزيز أسست جمعية لتنمية إسطبل عنبر.

وعبير محمد جداوى محمد، مؤسسة إحدى المشروعات المتخصصة فى المشغولات اليدوية، نورة سمير توفيق استشارية تدريب وأمين، وفدا فيليب كامل سفيرة المحبة والسلام بالمجلس القومى للمرأة، هند عمر محمود أول فتاة تقود مترو الأنفاق، شيماء محمد فوزى أول مراسلة تليفزيون على كرسى متحرك، مريم شريف أحمد الخولى ممثلة وصيدلانية، آية أحمد عبد الفتاح أول مشرفة لبرنامج "نوره" فى محافظة أسيوط بالمجلس القومى للمرأة، اللاعبة رحاب أحمد رضوان، ربّاعة بارالمبية مصرية، والفنانة سلوى عثمان محمد.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.



