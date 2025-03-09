شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل مجمع كهنة إيبارشية 6 أكتوبر وأسرهم والان مع تفاصيل الخبر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأحد، الأنبا دوماديوس أسقف إيبارشية 6 أكتوبر وأوسيم، وبرفقته مجمع كهنة الإيبارشية وأسرهم.

قدم الأنبا دوماديوس في بداية اللقاء الشكر لقداسة على محبته واستجابته لطلب مجمع كهنة الإيبارشية لقاء قداسته لنوال البركة.

ثم حدثهم قداسة البابا متأملاً في الأصوام الكنسية على مدار السنة الطقسية، وكيف يستفيد الإنسان من كلٍ منها. وعقب انتهاء الكلمة استمع قداسته إلى استفسارات من الحضور وأجاب عليها وناقشهم فيهم.

وفي لفتة طيبة هنأ قداسة البابا الأنبا دوماديوس بالذكرى الـ 12 لرسامته الأسقفية، مقدمًا هدية تذكارية له بهذه المناسبة، كما قدم هدايا تذكارية للآباء وأسرهم.

البابا تواضروس يستقبل مجمع كهنة إيبارشية 6 أكتوبر وأسرهم