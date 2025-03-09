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اختتام احتفالية يوم المرأة المصرية بحضور السيدة انتصار السيسى

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اختتام احتفالية يوم المرأة المصرية بحضور السيدة انتصار السيسى

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القاهرة - سامية سيد - كتب الأمير نصرى

الأحد، 09 مارس 2025 10:00 م

اختتمت احتفالية يوم المرأة المصرية بحضور السيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بفقرة غنائية "مين اللى واقفة شايلة الحمل على الكتفين .. مين اللى شايفة بكرة الخطوة هتمشى لفين"

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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