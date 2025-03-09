شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام احتفالية يوم المرأة المصرية بحضور السيدة انتصار السيسى والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت احتفالية يوم المرأة المصرية بحضور السيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بفقرة غنائية "مين اللى واقفة شايلة الحمل على الكتفين .. مين اللى شايفة بكرة الخطوة هتمشى لفين"

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.