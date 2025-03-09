شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الحياة ترند رقم 1 على «إكس» بعد إذاعتها الحلقة 9 من برنامج أجمل ناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شبكة تلفزيون الحياة ترند رقم 1 على موقع «إكس» «تويتر» سابقا، بعد إذاعتها الحلقة التاسعة من برنامج «أجمل ناس» للإعلامي الدكتور عمرو الليثي، والذي ينقسم إلى فقرتين، الأولى هي «أبطال رمضان» في كل محافظات الجمهورية ويتم عمل مسابقة معهم يحصل الفائز فيها على جوائز مالية، والفقرة الثانية تُسمى بفقرة «جبر الخواطر».





في الحلقة التاسعة، التقى «الليثي»، مع فتحي عبدالرازق، والذي يعمل «بوابا» لإحدى المدارس، موضحاً أنه لديه 9 أبناء زوجهم جميعاً.

خلال الحلقة، التقى «الليثي» مع «أبطال رمضان» وهم مجموعة من عمال الصرف الصحي وتحدث معهم عن طبيعة عملهم، ثم أجرى مسابقة وحصل كل فائزة على مبلغ 2000 جنيه.

ينقسم برنامج «أجمل ناس» إلى فقرتين، الأولى هم «أبطال رمضان» في كل محافظات الجمهورية ويتم عمل مسابقة معهم يحصل الفائز فيها على جوائز مالية، والفقرة الثانية تُسمى بفقرة «جبر الخواطر».

يذاع برنامج «أجمل ناس» يوميا خلال شهر رمضان في الساعة 6:30 بعد الإفطار والإعادة 4:45 قبل أذان الفجر على شاشة قناة الحياة.

كما تذيع شبكة تليفزيون الحياة خلال شهر رمضان باقة متنوعة من المسلسلات بجانب بثها صلاة التراويح منها فهد البطل بطولة الفنان أحمد العوضي وحكيم باشا بطولة الفنان مصطفى شعبان وأثينا.

يُذكر أن شبكة تليفزيون الحياة، تحرص دائماً على التنوع في المحتوى الإعلامي الذي تقدمه لجمهورها في كل مكان، وتعزيز قوى مصر الناعمة.