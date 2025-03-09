شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة الأحلام تحقق أمنية "صباح" بغرفة نوم وعمرة ببرنامج "مدفع رمضان" والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان محمد رمضان، خلال تقديم برنامجه "مدفع رمضان" المذاع على قناة dmc، فى تاسع حلقات البرنامج "سيارة الأحلام" هنختار حلمين، واحد هيكسب دلوقتى والتانى هيكسب ليلة العيد مليون جنيه بإذن الله".

وأضاف محمد رمضان: "سيارة الأحلام" جابتلنا أحلام من محافظة بورسعيد الباسلة، وهنختار منهم حلمين واحد هيتحقق دلوقتى والتانى فى ليلة العيد".

وفاز فى هذه الفقرة صباح حسين أحمد عاشور من مساكن القاهرة، بغرفة نوم وعمرة.

وكان الفنان محمد رمضان، قال إن برنامج "مدفع رمضان" تم صناعته بمحبة كبيرة للشعب المصري، كاشفًا عن أنه قال للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عند تعاقده على تقديم هذا البرنامج: "أنا جاهز أروح كل شبر في مصر علشان نفرح الناس".

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