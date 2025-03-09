الخليج 365: توجيهات رئاسية بمواصلة الجهود للحد من التضخم ودعم التنمية

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القاهرة - سامية سيد - تناول عدد الخليج 365 المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: إسرائيل تواصل العدوان.. 6 شهداء و20 إصابة خلال 48 ساعة فى غزة.. توجيهات رئاسية بمواصلة الجهود للحد من التضخم ودعم التنمية



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