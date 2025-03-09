شكرا لقرائتكم خبر عن الجهود المقدمة لدعم ذوي الهمم بـ"المترو والسكة الحديد" والنقل البرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاهتمام بمتابعة الإجراءات التنفيذية التى تستهدف تمكين ذوى الهمم، ودمجهم فى المجتمع، بحيث تكون من أولويات الدولة التى تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين بوجه عام، والقادرون باختلاف بشكل خاص، أوضحت وزارة النقل فى بيان صادر عنها اليوم الجهود المقدمة من الوزارة لدعم ذوى الهمم بوسائل النقل السككى ( المترو - السكة الحديد) والنقل البرى.

وأشار البيان إلى قيام وزارة النقل بادخال كود الاتاحة رقم 601 فى وسائل النقل المختلفة السككى (مترو - سكه حديد )، النقل البرى للتيسير على ذوى الهمم وكذلك تم مراعاة توافر كود الاتاحة خلال تنفيذ المشروعات الجديدة مثل ( القطار الكهربائى الخفيف LRT، خطوط شبكة مترو الانفاق الجديدة الخط الثالث / الرابع / السادس ، خطى المونوريل شرق وغرب النيل، مسار خط الاتوبيس الترددى BRT على الطريق الدائرى، شبكة القطار الكهربائى السريع داخل القطار – المحطات.

ومنذ توقيع وزارة النقل على بروتوكول التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى بتاريخ 1/2/2022 لتطبيق كود الاتاحة رقم 601 ومتطلباته طبقا للقرارات والقوانين المنظمة لذلك فالعمل لا يتوقف فى وسائل النقل السككى القائمة ( مترو - سكه حديد )، لعدد 15محطة سكة حديد وهى (رمسيس / الجيزة / سيدى جابر / مصر بالاسكندرية / المنصورة / اسوان / قنا / الاقصر / المنيا/ اسيوط / بنها / طنطا / سوهاج / بورسعيد / دمنهور.. والخط الأول - الثانى لمترو الانفاق و لتيسير عملية التنقل للأشخاص ذوى الهمم، وجارى تنفيذها وفقاً لمخطط زمنى خلال 3 سنوات ، على أن يتم تنفيذ باقى المحطات خلال مراحل متتالية، على أن تكون أسبقية التنفيذ طبقاً لأولويات استخدامات ذوى الهمم بالمحافظات.

وأشار البيان إلى انه فى مجال مترو الأنفاق أنه تم فى الخط الأول لمترو الانفاق إدخال كود الإتاحة لبعض المحطات مثل سراى القبة وحليمة الزيتون من خلال تركيب البلاط النافر لخدمة ذوى الهمم البصرية، إنشاء حمامات مجهزة ومصممة لخدمة ذوى الهمم، تخصيص شبابيك تذاكر وكراسى مخصصة لذوى الهمم بالمحطات .



كما تم بالخط الثالث للمترو تجهيز المسار المخصص لأصحاب الهمم وصولا إلى بوابات الدخول والخروج وأيضاً تجهيز المسار المخصص لأصحاب الهمم داخل المحطات وأيضاً دورات المياه والمصاعد المخصصة لذوى الهمم المحطات وتم تجهيز أماكن مخصصة لأصحاب الهمم داخل القطار الكهربائى الخفيف وكذلك مسارات مخصصة لهم داخل المحطات

وفيما يتعلق بمجال السكك الحديدية تم توفير مسارات مخصصة لذوى الهمم وعربات جولف و كراسى متحركة لنقل كبار السن وذوى الهمم كخدمة مجانية بمحطات (رمسيس، محطة قطارات صعيد مصر / الجيزة) كما تم توفير بوابات الكترونية مخصصة لعبور كبار السن وذوى الهمم ورامبات كوسيلة للنزول والصعود من وإلى القطار وكذلك تجهيز دورات المياه بقطار تالجو لخدمة ذوى الهمم و قد تم تنفيذ كود الاتاحة بالمحطات ( محطة قطارات صعيد مصر - عدلى منصور - بدر ) و و كذا تم تنفيذ بعض بنود كود الاتاحة ببعض المحطات التابعه لمبادره حياه كريمة.

كما أشار البيان إلى أن هناك عدد من التخفيضات التى تمنحها وزارة النقل على التذاكر بوسائل النقل المختلفة حيث يتم الحجز بخطوط السكة الحديد بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى او المكاتب التابعة لها ويتم فى مترو الأنفاق اصدار اشتراكات لأصحاب الهمم طبقا لعدد المناطق (منطقة ، منطقتين - ثلاث واربع مناطق - خمس وسته مناطق) وكذلك فان هناك تذاكر لذوى الاعاقة لخطوط المترو، ويتم صرف تذاكر بالسكة الحديد بتخفيضات محددة لذوى الهمم على قطارات النوم - المكيفة - التهوية الديناميكية - تحيا مصر، ويمكن اصدار اشتراكات بنفس نسب التخفيض و قد تم تخصيص عدد 4 مقاعد خاصين بالساده ذوى الهمم بجميع القطارات وفى مجال النقل البرى يتم تخصيص أماكن خاصة لذوى الهمم ورامبات للصعود والنزول فى اتوبيسات شركة اكتا التابعة للوزارة والتى تعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.



















































































