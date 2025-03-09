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موعد أذان المغرب اليوم الأحد 9-3-2025 تاسع أيام رمضان فى محافظات مصر

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موعد أذان المغرب اليوم الأحد 9-3-2025 تاسع أيام رمضان فى محافظات مصر

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الأحد، 09 مارس 2025 04:00 م

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” موعد أذان المغرب، اليوم الأحد 9-3-2025، فى عدد من محافظات مصر، تزامنا مع تاسع أيام رمضان .


موعد أذان المغرب فى محافظات مصر

- موعد أذان المغرب بالقاهرة  6:00 م

- موعد أذان المغرب بالإسكندرية 6:03 م

- موعد أذان المغرب بطنطا 6:00 م

- موعد أذان المغرب بالمنصورة 5:59 م

- موعد أذان المغرب بالزقازيق 5:58 م

- موعد أذان المغرب بأسيوط 6:01 م

- موعد أذان المغرب بسوهاج 5:59 م

- موعد أذان المغرب ببنى سويف 6:01 م

- موعد أذان المغرب بالمنيا 6:02 م

- موعد أذان المغرب بقنا 5:56 م

- موعد أذان المغرب بأسوان 5:56 م

- موعد أذان المغرب بمطروح 6:22 م

- موعد أذان المغرب بالغردقة 5:50 م

- موعد أذان المغرب بالإسماعيلية 5:56 م

- موعد أذان المغرب بدمياط 5:57 م

- موعد أذان المغرب بشرم الشيخ  5:49 م

- موعد أذان المغرب بالفيوم 6:02 م

- موعد أذان المغرب بكفر الشيخ 5:58 م

- موعد أذان المغرب بالمنوفية 6:01 م


 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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