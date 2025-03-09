شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تحتفل بأسر الأبطال فى يوم الشهيد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

نظمت وزارة الداخلية زيارات لأسر الشهداء إلى عدد من الأماكن السياحية والأثرية، كما نظمت احتفالات لهم بمناسبة يوم الشهيد، تقديراً لتضحيات أبنائهم فى سبيل أمن واستقرار الوطن واستمراراً للدعم والرعاية التى تقدمها الوزارة لأسر الشهداء.

احتفال الداخلية بيوم الشهيد