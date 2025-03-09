أخبار مصر

الداخلية تحتفل بأسر الأبطال فى يوم الشهيد.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

  • الداخلية تحتفل بأسر الأبطال فى يوم الشهيد.. فيديو 1/4
  • الداخلية تحتفل بأسر الأبطال فى يوم الشهيد.. فيديو 2/4
  • الداخلية تحتفل بأسر الأبطال فى يوم الشهيد.. فيديو 3/4
  • الداخلية تحتفل بأسر الأبطال فى يوم الشهيد.. فيديو 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تحتفل بأسر الأبطال فى يوم الشهيد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضى

الأحد، 09 مارس 2025 03:49 م

نظمت وزارة الداخلية زيارات لأسر الشهداء إلى عدد من الأماكن السياحية والأثرية، كما نظمت احتفالات لهم بمناسبة يوم الشهيد، تقديراً لتضحيات أبنائهم فى سبيل أمن واستقرار الوطن واستمراراً للدعم والرعاية التى تقدمها الوزارة لأسر الشهداء.

ببببببببببببببببببببببببببب

احتفال الداخلية بيوم الشهيد

ثصثصثصثصثصثصثصثصثصثصثصثصثصثصثصثصثصثصثص

يوم الشهيد

قققققققققققققققققق

جانب من الاحتفال

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements