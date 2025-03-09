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الرئيس السيسى فى "يوم الشهيد": نؤكد استكمال المسيرة على درب حماية الوطن ورفعة شأنه

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  • الرئيس السيسى فى "يوم الشهيد": نؤكد استكمال المسيرة على درب حماية الوطن ورفعة شأنه 1/2
  • الرئيس السيسى فى "يوم الشهيد": نؤكد استكمال المسيرة على درب حماية الوطن ورفعة شأنه 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الأحد، 09 مارس 2025 04:27 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى:"في يوم الشهيد، نجدد العهد والوفاء لذكرى أبطالنا، الذين قدموا أرواحهم الطاهرة لتبقى مصر عزيزة آمنة مستقرة، رجال صدقوا العهد ببذل كل غال ونفيس، وقدموا أرواحهم فداء لبلدهم ، فصاروا خالدين في ذاكرة الوطن".

وأضاف الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:"نؤكد في هذا اليوم تمسكنا بالهدف النبيل الذي ضحوا من أجله ، واستكمال المسيرة على درب حماية الوطن ورفعة شأنه مهما كانت التحديات ، ونجدد الالتزام بتقديم كل الرعاية والمساندة لأسر شهدائنا الأبرار ، فخرا بما قدموه لمصر من أبطال يذكرهم التاريخ في أشرف صفحاته على مدار الأجيال"، مضيفًا:"رحم الله تعالى الشهداء ، وحفظ مصر من شرور الأعداء"

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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