شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن: المحادثات مع حماس مفيدة جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن آدم بولر لشبكة "سي إن إن" الإخبارية إن التفاوض مع الأشخاص أخيارا كانوا أو أشرارا جزء من وظيفتي، موضحا أن المحادثات التي أجراها مع حركة حماس كانت مفيدة للغاية.

وأضاف "من الممكن أن نرى شيئا مثل هدنة طويلة الأمد يطلق فيها سراح أسرى وتتخلى حماس عن أسلحتها"

وشدد على إمكانية إطلاق سراح كل الرهائن وليس الأمريكيين فقط