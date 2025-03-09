شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تضبط 270 مخالفة لسيارات السرفيس وتتحفظ على 9 مركبات والان مع تفاصيل الخبر

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مجهودات جهاز السرفيس والنقل الجماعى بالجيزة، لضبط الحركة بالمواقف وخطوط السير بنطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة.

ووجه محافظ الجيزة، رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى بمواصلة التواجد بالشوارع بالميادين والمحاور المرورية، للتأكد من انتظام حركة المرور بمختلف خطوط السير ورفع أية معوقات قد تؤثر على السيولة المرورية بأى منها.

وكشف بيان بالمجهودات الدورية للجهاز، تنفيذ 27 حملة ضبط وتفتيش خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، شملت ميادين (الجيزة، المنيب، الدقى، الرماية، الكيت كات) وشوارع (فيصل، الهرم، اللبينى، ترسا، مصر أسيوط الزراعى، السودان) والمواقف الرسمية بالجيزة والمريوطية وإمبابة والوراق.

وأسفرت الحملات عن ضبط 270 مخالفة تقطيع لخطوط السير وعدم التزام بالتعريفة المعلنة والتحفظ على 9 سيارات لانتهاء الرخص الخاصة بها.