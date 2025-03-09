شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يجرى مقابلات للمتقدمين لشغل وظائف مدير عام والان مع تفاصيل الخبر

ترأس الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اللجنة العليا للقيادات بحضور الدكتور جلال السعيد وزير النقل، الأسبق، ومحافظ الفيوم والقاهرة الأسبق لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف مدير عام الادارة العامة للشئون الإدارية، ومدير عام الإدارة العامة للمساكن والتسكين، ومدير عام الإدارة العامة للإيرادات، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية، ومدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني، ومدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني لاختيار الأكفأ والأنسب لإنجاز المهام المطلوبة للوظيفة وفقًا لأحكام القانون والشروط المعلن عنها.

وأكد محافظ القاهرة، استمرار محافظة القاهرة فى الدفع بالكوادر الشابة، وتمكين المرأة فى عدد من الوظائف القيادية بها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة العمل الحكومي والإداري وضخ دماء جديدة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار إستراتيجية الدولة المصرية فى رفع مستوى الأداء بالجهاز الإداري بها.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن اللجنة قامت بإجراء المقابلات الشخصية لعدد 49 من المتقدمين، حيث يتم فحص أوراقهم والمفاضلة بينهم لاختيار أفضل العناصر بكل شفافية، إلى جانب مناقشة المتقدمين حول مقترحاتهم لتطوير منظومة العمل، وقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية ومعرفة قدراتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة.