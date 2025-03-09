شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع كراتين المواد الغذائية بالمحافظات ضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية فى المحافظات.
وقال هانى عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير عضو التحالف ان فرق عمل المؤسسة يوزعون الكراتين على الاسر الاولى بالرعاية فى منازلهم بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات المنتشرة فى القرى وذلك تحت اشراف مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات وتم البدء فى قرى محافظة الفيوم وكذلك فى محافظات البحيرة والاقصر.
وأوضح أن التعاون مع الشركات لتقديم الدعم للعديد من الأسر المصرية في محافظات الجمهورية المختلفة وتوصيل الخدمات المتميزة للأهالي في جميع محافظات مصر في القرى والنجوع، وسبق وتم توقيع بروتوكول تعاون لتوزيع 200 الف كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة "قلوبنا اقرب" خلال شهر رمضان المبارك على مستوى الجمهورية، وبالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدنى الاخري بهدف مشاركة الشعب المصري أجواء الشهر الكريم، والتأكيد على الدور المجتمعي والحرص على نشر قيم التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع.
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